قابيل: نشجع شباب بورسعيد لتحويل المحافظة من تجارية إلى صناعية

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن المنتجات المتواجدة فى معرض “صنع فى مصر” ببورسعيد هى منتجات بصناعات مصرية صغيرة ومتوسطة.

وأضاف «قابيل» خلال حواره على فضائية «إكسترا نيوز» أن هناك توسعات بالأراضي الصناعية والمجمعات الصناعية ببورسعيد، مضيفا أنه تم طرح مساحة أراضى بجنوب الرسوة ببورسعيد لعمل مصانع متوسطة وكبيرة، بالإضافة إلى طرح 118 مصنعا جاهز البناء والتراخيص .

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن هناك تشجيعا للشباب ببورسعيد لتحويل المحافظة من تجارية إلى صناعية وإدخال الصناعات بها إلى الاقتصاد القومى.