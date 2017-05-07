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اللجنة الدينية بالنواب: القانون الجديد سيعاقب من يتصدون للفتوى من غير المتخصصين
مجلس النواب

اللجنة الدينية بالنواب: القانون الجديد سيعاقب من يتصدون للفتوى من غير المتخصصين

2017-05-07 04:14:30

قال اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت الخميس الماضى فى حضور عدد كبير من أساتذة الأزهر وعلمائه على قانون حق الفتوى وجعلها مقصورة على هيئات معينة.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج «مساءdmc» على فضائية «dmc» أن الجهات التى تم قصر الفتوى عليها تتميز بوجود العديد من الأساتذة الأكفاء فى الفتوى وبها العدد الذى يؤهلها لسد حاجة المجتمع فى الفتاوى فى ظل ما شهده من انفلات للفتوى فى الفترة الأخيرة وتسببها فى العديد من الشكاوى لصدورها عن غير المتخصصين.

وأوضح أن القانون وضع العقاب لمن يتصدى الفتوى العامة من غير المختصين في الأماكن العامة ووسائل الإعلام، مضيفا، أن القانون يستثنى من يتبادلون الآراء فى الجلسات الودية والمجامع المغلقة ويتحاورون فى أمور الدين.

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