قالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إن ما تردد حول انخفاض سعر الخرشوف فى منطقة سيدى غازى بكفر الدوار بصورة كبيرة حتى وصل السعر الى 10 قروش للثمرة الواحدة مخالف للحقيقة ولا يتصوره عقل او منطق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساءdmc» على فضائية «dmc» أنه يجب على أهالى المنطقة التوجه للمحافظة لعرض مشاكلهم والبحث على حلول لها، مضيفة، ان مزارعي الخرشوف يتم تعاملهم مع التجار بطريقة خاصة دون علم الحكومة.

وأكدت بأنها ستلتقي بمزارعي الخرشوف لوضع حلول للمشكلة وبحثها مع وزراة الزراعة والتأكد من الأسعار الحقيقية.

وكانت الإعلامية إيمان الحصرى قد عرضت تقريرا عن شكاوى مزارعين منطقة سيدى غازى بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، من تدنى أسعار الخرشوف فى الأسواق مما يسبب عبئا عليهم وعدم تمكنهم من بيعه فى ظل انخفاض سعر المحصول لــ 10 قروش للخرشوفة الواحدة هذا العام بدلا من 4 جنيهات فى العام قبل الماضى.