قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفى بلقاس بها قسم مخصص لمرضى نقص المناعة “الإيدز” الذين يحتاجون إلى غسيل كلوي، وهو ما رفضه سكان مدينة بلقاس الذين يتوافدون على المستشفى لغسيل الكلى لوجود مريض مصاب بالايدز، ونظموا وقفة داخل المستشفى للاعتراض على وجود الوحدة والمريض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج «مساءdmc» على فضائية «dmc» أن مرضى نقص المناعة من حقهم كأى مواطن تلقى العلاج وهو ما عملت مديرية الصحة بالدقهلية عبى توفير أماكن مخصصة لهم فى العلاج.

وأوضح أن مريض الإيدز تم نقله من مستشفى بلقاس إلى مستشفى الحميات لامتصاص غضب الأهالي لرفضهم وجود مريض بنقص المناعة فى المستشفى خوفا من نقل المرض عن طريق وحدات الغسيل الكلوى نتيجة المعلومات الخاطئة لديهم.