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بوكو حرام تطلق سراح 82 فتاة خطفتهم من بلدة شيبوك الشمالية منذ أبريل 2014
بوكو حرام في نيجيريا

بوكو حرام تطلق سراح 82 فتاة خطفتهم من بلدة شيبوك الشمالية منذ أبريل 2014

2017-05-07 03:39:44
أ ش أ

أعلن مسئولون نيجيريون أن حركة بوكو حرام المتشددة أفرجت عن 82 طالبة من بين مجموعة تضم أكثر من 200 فتاة كانت الجماعة خطفتهم من بلدة شيبوك الشمالية في أبريل 2014.
ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة السبت عن مسئول طلب عدم نشر اسمه، قوله إن عملية الإفراج عن الفتيات جاءت من خلال مفاوضات مع الحكومة، فيما لم تؤكد أو تنفي الحكومة ذلك.
وأثار الاختطاف غضبا دوليا وأعلنت واشنطن وقتها أنها سترسل أفرادا ومعدات لقوات الأمن النيجيرية لمساعدتها في عمليات البحث عن الفتيات في غابة لامبيسا الشاسعة.
وخطفت الجماعة المتطرفة 276 طالبة من مدرسة ثانوية حكومية في بلدة شيبوك (شمالي نيجيريا) في أبريل عام 2014، فيما تمكنت 57 منهن من الهرب بعد ذلك.

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