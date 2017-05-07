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كوبلر يبحث مع منظمة الصحة العالمية دعم القطاع الصحي في ليبيا
مبعوث اﻻمم المتحدة الجديد الى ليبيا مارتن كوبلر

كوبلر يبحث مع منظمة الصحة العالمية دعم القطاع الصحي في ليبيا

2017-05-07 00:52:06
وكالات

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا “مارتن كوبلر” مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط “محمود فكري” عددا من الملفات المتعلقة بقطاع الصحة في ليبيا.
وقال كوبلر في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “تويتر” “التقيت مع “د.محمود فكري” مدير مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط وناقشنا أفضل السبل لدعم قطاع الرعاية الصحية في ليبيا والمنطقة”.

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