أشادت نائب رئيس بعثة يوناميد في دارفور بالسودان، بنتو كيتا، بالجهود التي بذلتها حكومة ولاية جنوب دارفور في استقرار المواطنين العائدين بمحلية شطاية وسيادة حكم القانون.

ونوهت بنتو كيتا - خلال افتتاح عدة مشروعات للاستقرار شيدتها يوناميد بمحلية شطاية اليوم السبت - إلى أن المشاريع تستهدف تخفيف الضغط على المجتمعات وإيجاد فرص عمل، بجانب المساهمة في إيجاد كوادر محلية تعمل على تطوير المجتمعات والمحافظة عليها، مشيرةً إلى أن عمل المؤسسة تأهيل مؤسسات مختلفة، فضلا عن مشروعات إعاشة وبناء قدرات ودعم السلام.

من جانبه، قال معتمد محلية شطاية، عيسى موسى يحيى، إنه تم تسليم 675 من البساتين و600 مزرعة في منطقة أبرم مينو و400 أرض زراعية في كايليك، لأصحابها، مثمنا جهود الأجهزة الأمنية المختلفة في بسط الأمن والاستقرار بالمنطقة، مطالباً بتوفير المزيد من الخدمات.

وافتتحت اليوم عدة مشروعات شملت نيابة عامة ومحكمة ومركز شرط، وتأهيل مدرسة ثانوية بجانب توزيع (650) رأس من الأغنام.