يشارك السودان - للمرة الأولى - في معرض صفاقس الدولي للخدمات البترولية والطاقة بتونس، في دورته الخامسة التي تعقد في الفترة من 9-12 من مايو الجاري.

وقال مدير عام شركة سوداكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة لجناح السودان في المعرض، صلاح عمر الشيخ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إن السودان يشارك بالمعرض عبر وزارة النفط ومصفاة الخرطوم، مؤكدا أن المشاركة ستكون متميزة تستهدف مشروعات تعاون في مجالات الطاقة .

وأضاف أن وفد السودان سيعقد لقاءات شراكة وتبادل خبرات مع تونس، لافتا إلى التعاون السابق بين البلدين،في مجال البترول.

وأكد الشيخ على أهمية دور المعارض في تقوية قنوات التواصل ورفع قدرات العاملين في قطاعات الزراعة والبترول والبتروكيماويات والاتصالات وتقنية المعلومات، السياحة، التعليم والتدريب والصحة، مبرزا فائدة المشاركة في المعارض لتحقيق الكثير من المكاسب الاقتصادية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.