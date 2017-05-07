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منطقة إستثمارية بكفر الشيخ على مساحة 10 آلاف فدان بتمويل 200 مليار جنيه
اللواء السيد نصر نائب محافظ القاهرة

منطقة إستثمارية بكفر الشيخ على مساحة 10 آلاف فدان بتمويل 200 مليار جنيه

2017-05-07 00:49:25
وكالات

أعلن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ عن اقامة منطقة استثمارية جديدة شمال المحافظة على الطريق الدولى الساحلى.
وأوضح المحافظ أن المنطقة ستقام على مساحة 10 آلاف فدان باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليار جنيه لتوفير 250 ألف فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.
جاء ذلك خلال اللقاء الشهرى الذى عقد مساء أمس السبت بديوان عام المحافظة مع عدد من مراسلى الصحف والمواقع الالكترونية.
وأشار المحافظ الى أنه يسعى جاهدا لتوفير فرص عمل للشباب واستغلال أراضى المحافظة فى مشروعات ذات نفع عام لصالح المواطن.

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