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الجيش السوري يدمر تجمعات وتحصينات لتنظيم داعش بدير الزور شرقي البلاد
الجيش السوري يسترد

الجيش السوري يدمر تجمعات وتحصينات لتنظيم داعش بدير الزور شرقي البلاد

2017-05-07 00:14:28
أ ش أ

ذكرت وكالة أنباء (سانا) السورية الرسمية أن وحدات من الجيش السوري بإسناد من سلاح الجو دمرت تجمعات وتحصينات لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة دير الزور شرقي البلاد.
ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية عن الوكالة أن الطيران الحربي السوري نفذ خلال الساعات الماضية طلعات مكثفة على مواقع انتشار مسلحي التنظيم وخطوط إمدادهم في منطقة المقابر ومعامل البلوك والمجبل والثردة ووادي الثردة وحي العمال ، لافتة إلى أن الطلعات الجوية أسفرت عن إيقاع العديد من القتلى والمصابين من إرهابيي التنظيم وتدمير أسلحتهم وعتادهم الحربي.
وأشارت إلي أن وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة نجحت في تأمين 113 كلم من الحدود السورية اللبنانية ، وتمكنت من وصل منطقة القلمون الغربي بمنطقة الزبداني بريف دمشق الغربي.

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