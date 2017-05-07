اختار محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون العرب،21 لاعبا في قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة نظيره الزمالك غدا الأحد باستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وضمت القائمة كلا من: محمود أبوالسعود، حسن شاهين، أحمد العربي، محمد شوقي غريب، كريم الديب، إبراهيم القاضي، محمد فضل، محمد فاروق، أحمد علي كامل، كريم مصطفى، إبراهيم عبدالخالق، عبدالعزيز الشاعر، رامي عادل، كوريه ديديه، إبراهيم الشايب، عمر جمال، محمود شديد، رمزي خالد، أحمد الشيمي، خالد عبدالرازق، أحمد علي محمد.