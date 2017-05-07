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ريال مدريد يسحق غرناطة ويواصل الزحف نحو لقب الليجا
ريال مدريد ونابولي

ريال مدريد يسحق غرناطة ويواصل الزحف نحو لقب الليجا

2017-05-07 00:04:22

حقق فريق ريال مدريد فوزاً كاسحاً على مضيفة فريق غرناطة برباعية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع رقم36 من الدوري الإسباني الممتاز. جاءت جميع الأهداف في الشوط الأول عن طريق كل من خيميس رودريجز هدفين في دقيقة 3 والدقيقة 11 وألفارو موراتا في دقيقة 30 و35.
ولعب الفريق الملكي المباراة بتشكيلة اغلبها من البدلاء بسب رؤية المدير الفني، زين الدين زيدان في أراحه اللاعبين قبل موقعة أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث غاب عن المباراة كل من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمه وتوني كروس ولوكا مودرتش و الحارس كيرور نافاس.
وبهذا الفوز أرتفع رصيد “الملكى” إلي 84 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر فريق برشلونة مع أفضلية مباراة مؤجلة” للمرنجى”  فيما تجمد رصيد غرناطة الذي ضمن الهبوط إلي الدرجة الثانية برصيد 20 نقطة في المركز ال19 وقبل الأخير.

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