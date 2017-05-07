خطف فريق يوفنتوس نقطة ثمينة من أنياب غريمه اللدود فريق تورينو في ديربي المدينة، بإحراز هدف التعادل في الوقت بدل الضائع ضمن مباريات الأسبوع رقم 35 من الدوري الإيطالي.

تقدم آدم ليايتش لتورينو في الدقيقة 52 قبل أن يعدل الأرجنتيني جونزالو هيجواين النتيجة في دقيقة 92 من الوقت بدل الضائع، ليضيع هيجواين فرصة فريق تورينو في تحقيق انتصار تاريخي على فريق السيدة العجوز على ملعبة يوفنتس أرينا، حيث لم يخسر اليوفي على أرضه منذ أغسطس 2015 عندما خسر من فريق روما 2-1.

ولعب فريق تورينو المباراة ناقصا منذ الدقيقة 57 بعد طرد الغاني أفري أكوا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد اليوفنتوس إلى 85 نقطة في الصدارة، ويحتاج فقط إلي الفوز بمباراة واحدة للتتويج رسميا بلقب الكاتشيو للمرة الخامسة على التوالي، فيما ارتفع رصيد تورينو إلي 50 نقطة في المركز التاسع.