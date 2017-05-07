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مبيعات السيارات المستورد فى مصر تتراجع لـ 13.4 ألف وحدة خلال الربع الأول
سيارات - سوق السيارات - معرض سيارات - سيارة

مبيعات السيارات المستورد فى مصر تتراجع لـ 13.4 ألف وحدة خلال الربع الأول

2017-05-07 00:11:23
محيط

تراجعت مبيعات السيارات المستورد 47% مسجلة 13.4 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 25.4 ألف وحدة عنه لعام 2016.

وانخفض الطلب على السيارات المجمعة محليًا بنسبة 45.8% لنفس الفترة، إذ سجلت 13.1 ألف وحدة مباعة مقابل 24.3 ألف وحدة.

وسجلت مبيعات الشاحنات المجمعة محلياً تراجع بنسبة 55.1% لتسجل 3.4 ألف شاحنة مقابل 7.5 ألف شاحنة فى الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما انخفضت مبيعات الشاحنات المستوردة 77.6% لتسجل 479 شاحنة مبيعة خلال الفترة ما بين يناير حتى نهاية مارس الماضى مقارنة بـ2.138 ألف شاحنة.

وانخفضت مبيعات السيارات الملاكى المجمعة محلية بنسبة 37.7% لتسجل 8.061 ألف سيارة ملاكى مقابل 11.6 ألف سيارة، وانخفضت مبيعات الملاكى المستوردة 43.1% لتسجل 11.643 ألف سيارة مقابل 20.446 ألف سيارة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محلية 55.1% لتسجل 1.679 ألف اتوبيس مقابل 3.738 ألف وحدة، بينما انخفضت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 54.4% لتسجل 1.2 ألف أتوبيسات مقابل 2.8 ألف أتوبيس.

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