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إجراء القرعة العلنية لتخصيص 4920 وحدة سكنية ضمن إسكان الأوقاف بأسوان
وحدات سكنية ـ شقق اسكان اجتماعي‎

إجراء القرعة العلنية لتخصيص 4920 وحدة سكنية ضمن إسكان الأوقاف بأسوان

2017-05-07 00:11:48
أ ش أ

أجريت مساء اليوم السبت، بالمسرح الصيفي بأسوان، القرعة العلنية لتوزيع 4920 وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان الأوقاف المقام بمنطقة الصداقة الجديدة جنوب أسوان، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء هاني محمود.
وقال السكرتير المساعد اللواء هاني محمود إن القرعة ستجري لمدة 10 أيام، طبقًا لتاريخ الحجز ورقم الإيصال؛ وذلك لتحديد رقم العمارة والوحدة السكنية للمستحقين ، حيث سيعقبها مباشرة تسليم الخطابات للمستحقين للوحدات السكنية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 مايو.
وأضاف أن المشروع يضم 205 عمارة سكنية ، فيما تضم كل عمارة 24 وحدة سكنية ، حيث سيتم توزيع حوالي 504 وحدات سكنية يوميا ، وأول الحاصلين على وحدة سكنية خلال إجراء القرعة هو المواطن حمدي عدلي عبد العزيز بعمارة رقم 110 شقة (1).
وكانت محافظة أسوان أعلنت في وقت سابق انتهاء أعمال المرافق العامة والخدمات بمشروع إسكان الأوقاف بتكلفة تصل إلى 28 مليون جنيه ، وذلك لسرعة تسليمها للحاجزين فور تخصيصها ، كما انتهت المحافظة من الإجراءات الخاصة بمراجعة أوراق المتقدمين والنظر في التظلمات لتحديد المستحقين لدخول القرعة.

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