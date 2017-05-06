أعلن مصدر حكومي يمني أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيبدأ غدا الأحد جولة إقليمية جديدة بشأن مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ أواخر العام الماضي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه ، قوله إن ولد الشيخ سيستهل جولته الجديدة من العاصمة السعودية الرياض للقاء مسئولين يمنيين وسعوديين.

وأشار إلي أنه لا يعرف ما إذا كان ولد الشيخ سيلتقي بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المقيم بشكل مؤقت في الرياض خلال هذه الجولة أم أن المقاطعة الحكومية له ستستمر على خلفية خارطة الطريق التي اقترحتها الأمم المتحدة، ونصت على سحب صلاحيات هادي مستقبلا لصالح نائب توافقي لرئيس الجمهورية.

وتوقع المصدر أن تشمل جولة ولد الشيخ الجديدة العاصمة صنعاء للقاء وفد جماعة أنصار الله الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ، فضلا عن زيارته عددا من العواصم الخليجية.

ورجح المصدر أن تقام الجولة المقبلة في دولة الكويت أو في جنيف إذا ما تم الاتفاق على كافة النقاط التي ستكون في اتفاق السلام.