أعلن الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت اليوم الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.

وأشار الجيش ، في بيان مساء اليوم السبت ، الى أن الطائرة غادرت الأجواء مساء اليوم من فوق بلدة رميش.