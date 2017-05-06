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الجيش اللبناني: طائرة استطلاع اسرائيلية اخترقت الأجواء
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني: طائرة استطلاع اسرائيلية اخترقت الأجواء

2017-05-06 23:55:34
أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت اليوم الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.
وأشار الجيش ، في بيان مساء اليوم السبت ، الى أن الطائرة غادرت الأجواء مساء اليوم من فوق بلدة رميش.

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