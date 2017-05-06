الصين تتخلص من 180 ألف سيارة ملوثة للبيئة2017-05-06 23:24:51
قال مكتب البيئة في العاصمة الصينية: إن بكين تخلصت من 180 ألف سيارة قديمة ملوثة للبيئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 في إطار جهودها لمعالجة التكدس والحد من الضباب الدخاني.
وألزمت خطة عمل نشرت عام 2015 بكين بالتخلص من إجمالي مليون سيارة متقادمة خلال الفترة من 2013 إلى 2017. ويتعين على بكين التخلص من 300 ألف سيارة هذا العام للوفاء بهذا الهدف.
وقال مكتب حماية البيئة التابع لبلدية بكين: إن العاصمة بها 5.7 مليون سيارة مسؤولة عن نصف انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين بالمدينة وهي مصدر رئيسي للضباب الدخاني.
وأكد وزير البيئة تشن جي نينغ في وقت سابق هذا العام، أن حركة المرور مسئولة عن 31 في المئة من إجمالي انبعاثات الجسيمات في بكين.
وتعهدت المدينة باتخاذ تدابير استثنائية هذا العام للوفاء بأهداف الحد من تلوث الهواء في الفترة من 2013 إلى 2017 عقب الارتفاع الكبير في الضباب الدخاني بالمنطقة في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط.
وبلغ متوسط قراءة مؤشر للتلوث يقيس متوسط تركيز الجسيمات المجهرية (بي.إم 2.5) 95 ميكروجراما لكل متر مكعب في بكين في أول شهرين من عام 2017 بزيادة 69.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن تكون هذه التركيزات عند 10 ميكروجرامات فقط.
وتهدف المدينة إلى خفض المتوسط إلى نحو 60 ميكروجراما هذا العام وهو يمثل خفضا بأكثر من 25 في المئة عن مستويات عام 2012.
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