"كونسبت" للتطوير العقاري تشارك فى معرض "النخبة" فى الكويت2017-05-06 23:11:13
ابو المجد: خطة للتوسع فى التسويق بالخليج عبر المعارض العقارية
أعلنت شركة كونسبت للتطوير العقارى عن مشاركتها فى معرض النخبة العقارى بدولة الكويت، الذى تنظمه مجموعة إسكان جلوبل، وبدأت فعالياته1 مايو الجارى، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة الكويتية، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العقارية المصرية والعربية والعالمية.
وتعرض كونسبت الشركة خلال المعرض مشروع سيلا فى الساحل الشمالى ويقام على مساحة 10 أفدنة بالكيلو 57 بطريق إسكندرية ـ مطروح، ويضم 650 وحدة مصيفية بمساحات تتراوح ما بين 50 و120 مترا مربعا بنسبة بنائية 28% إلى جانب مجموعة من الخدمات تطور على 3 مراحل.
وأوضح ايهاب أبو المجد رئيس مجلس الادارة أن الشركة تسلم المرحلة الأولى العام المقبل والثانية فى 2019، وسوقت 45% من وحدات المرحلة الأولى تمثل جميع المساحات الصغيرة، وفتحت الحجز فى المرحلة الثاني وتقدم عرض خاص خلال المعرض يشمل الفرش مجانى .
وأضاف أن مشاركة الشركة فى معرض النخبة تعد ثالث مشاركة لها فى معارض خارجية منذ بداية العام بعد مشاركتها فى معرضى سيتى سكيب قطر مارس الماضى وايجى فيو قطر ابريل الماضى وتخطط للتوسع فى الخليج مع زيادة طلب المصريين العاملين فى الخارج على شراء العقارات بعد الميزة التى أضافها تراجع قيمة الجنيه امام الدولار للعقارات المصرية خارجياً.
وشدد أبو المجد على أن الشركة لم تطرح المشروع للبيع إلا بعد الحصول على التراخيص وإنهاء المستحقات على الأرض لصالح محافظة الإسكندرية.
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