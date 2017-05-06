تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، مساء اليوم السبت، من ضبط تاجر بحوزته 47 ألف دولار أمريكي مزيفة.

وكان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان تلقى بلاغا من تاجر بمركز دشنا يدعى “كيرلس ر.” (35 عاما) يفيد بحصوله على مبلغ 47 ألف دولار أمريكي من شخص يُدعى “بهاء ع. س”، وعند قيامه بإيداع المبلغ في أحد البنوك بمركز دشنا اكتشف أنها مزيفة.

وتم ضبط المتهم الثاني، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.