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بالفيديو.. أبو هشيمة: حدث غير عادي مع الوحيد من نوعه رونالدو في رمضان 2017
رونالدو واحمد ابو هشيمة

بالفيديو.. أبو هشيمة: حدث غير عادي مع الوحيد من نوعه رونالدو في رمضان 2017

2017-05-06 22:56:47
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نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع مشاركة الصور الأشهر عالميًا “انستجرام”، يظهر فيه النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الأسباني، متحدثًا عن مفاجئة فى رمضان 2017.

وعلق أبو هشيمة على الفيديو الذي نشره قائلًا : “قريبا سيقع حدث غير عادي مع الوحيد من نوعه كريستيانو رونالدو فى رمضان 2017.”.

وكان رونالدو، قد نشر صورته مع رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، مساء أمس الجمعة عبر حسابه على موقع “انستجرام”، مؤكدًا عن عمل مشترك سوف يجمع بينهما.

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