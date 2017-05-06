قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن ما تتناوله وسائل الإعلام صورة مجتزأة عما حدث داخل البرلمان أثناء مناقشة قانون الاستثمار مع 5 وزراء.

وأضاف مروان، في مداخلته الهاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” على قناة “سي بي سي”، أن اللجنة الاقتصادية تولت النقاش حول القانون المقدم لها من الحكومة، وقامت بإجراء تعديلات وصلت إلى 75% على القانون المقدم لها.

ولفت مروان، ان تلك التعديلات تسببت في حدوث نقاش جديد حول مواد القانون بعد التوسع في تعديلها من قبل اللجنة الاقتصادية بالنواب، لذلك أخذ القانون وقتا طويلا في النقاش لمعرفة كل وزارة اختصاصاتها واستيضاح الصورة الكاملة للقانون.