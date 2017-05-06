ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلن تأييده للمرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الفرنسية ايمانويل ماكرون، قائلا: “إن نجاح فرنسا يهم العالم بأسره”.

ويواجه ماكرون منافسته عن اليمين المتطرف مارين لوبان فى الانتخابات الرئاسية التى من المقرر عقدها، يوم غد الأحد، وكانت استطلاعات الرأى قد أسفرت عن تقدم ماكرون على منافسته بما يقارب 20 نقطة.

وقال الرئيس الأمريكى الأسبق: إنه اختار إعلان تأييده فى فيديو نشره ماكرون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” بعد ظهر اليوم، بسبب أهمية الانتخابات.

وأوضح أوباما: “إننى لا أعتزم الانخراط فى العديد من الانتخابات الآن بما أنني لن أتشرح للانتخابات، ولكن الانتخابات الفرنسية مهمة جدًا لمستقبل فرنسا والقيم التى نهتم بها كثيرا”.

وأضاف أنه يدعم ماكرون لأنه يناشد “آمال الشعب وليس مخاوفه” وأنهى رسالته بعبارة “تحيا فرنسا”.