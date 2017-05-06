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"كبيش" يكشف وضع حبيب العادلي بعد تغيبه عن تنفيذ حكم بالسجن 7 سنوات
وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي

"كبيش" يكشف وضع حبيب العادلي بعد تغيبه عن تنفيذ حكم بالسجن 7 سنوات

2017-05-06 22:36:44
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قال الدكتور محمود كبيش استاذ القانون، إن حكم المحكمة الجنائية هو حكم واجب النفاذ ونهائي منذ صدوره، لافتا إلى أنه لا يعلم أسباب عدم إيداع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حتى هذه اللحظة السجن لتنفيذ حكم بسبع سنوات في قضية فساد الداخلية.

وأضاف كبيش، في مداخلته الهاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” على قناة “سي بي سي”: “إنه لا يعلم أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى هذه اللحظة خاصة وأن حبيب العادلي محدد إقامته”.

ولفت كبيش، إلى أنه حتى لو قام حبيب العادلي بالطعن على الحكم، عليه أن يخضع لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الجنائية، قبل أن يمثل أمام محكمة الطعن.

وأشار كبيش، إلى أنه من الممكن أن يكون العادلي يخطط لتسليم نفسه قبل نظر دعوى الطعن، وإذا تم تأييد الحكم يتم تنفيذ الحكم على المتهم.

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