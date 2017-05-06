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أحمد موسى مطالباً رئيس الحكومة بتقديم استقالته: "ما يحدث هرتلة وخطر"
أحمد موسى

أحمد موسى مطالباً رئيس الحكومة بتقديم استقالته: "ما يحدث هرتلة وخطر"

2017-05-06 22:39:19
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طالب الإعلامي أحمد موسى، رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم استقالته إذا وافق البرلمان على تمرير قانون الاستثمار بهذه الصيغة التي يتم مناقشتها داخل المجلس، قائلًا: “قانون هرتلة واللي بيحصل عكّ.. بنعمل القانون لحساب مين!..ليه الاستعجال..هتحصل مشاكل كتير”.

وأضاف “موسى”، في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”: “اللمبة الحمراء لازم تشتغل، لأن ما يحدث خطأ وخطير”، متسائلًا: “من المستفيد من قانون الاستثمار بالشكل الحالي وبتلك الصيغة؟”.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق على مشروع قانون الاستثمار، وذلك بأغلبية أعضائه، رغم اعتراض 5 وزارات على القانون، حيث تسبب مشروع القانون في خلافات بين وزارات الإسكان والمالية والسياحة والزراعة والصناعة، بعد تضمينه مادة تقضي بضم جميع الأراضي الاستثمارية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية، إلى وزارة الاستثمار، والاتفاق على ذلك مع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، دون الرجوع إلى الوزارات الخمس.

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