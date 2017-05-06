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غدًا.. إعادة محاكمة مرشد الإخوان في "أحداث مسجد الاستقامة"
محمد بديع ـ قادة الاخوان

غدًا.. إعادة محاكمة مرشد الإخوان في "أحداث مسجد الاستقامة"

2017-05-06 22:31:58
متابعات

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، غدًا الأحد، إعادة محاكمة محمد بديع وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية أحداث مسجد الاستقامة.

وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، لنقض الحكم والإعادة، مع رفض الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت حضوريًا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة في القضية.

كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا على المتهمين عاصم عبدالماجد وعزت صبري وحسن جوحة وأنور على شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة.

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