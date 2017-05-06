نجل مرسي يكشف رسالة والده من داخل السجن - فيديو2017-05-06 22:36:10
أكد عبدالله مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، أن مؤيدي والده مقصرون في حقه، واصفا ما يتعرض له والده بـ”المعاملة السيئة” داخل السجن”.
وأشار في مداخلة هاتفية لقناة “الشرق”، إلى أنه ممنوع من زيارة الأسرة والمحامين، بالإضافة لتقديم طعام له لو تناوله لحدثت جريمة كبيرة لم يستطع تفاديها كما قال لهم في آخر زيارة.
وأضاف، أن الأسرة لم تلتق بوالده إلا مرة واحدة فقط منذ دخوله السجن وكانت بتاريخ 7 نوفمبر 2013، وأن آخر زيارة تمت بينه وبين محاميه كانت بتاريخ يناير 2014، وآخر زيارة كانت لشقيقه أسامة في يناير 2015 وبعدها تم اعتقاله فى 8 ديسمبر 2016.
وأشار إلى أن “مرسي” طبقًا لآخر زيارة لهم معه كان يتواجد بسجن برج العرب، وهو الآن يتنقل من سجن برج العرب لسجن ملحق بمزرعة طرة، طبقًا لما ينشر بوسائل الإعلام.
وأضاف، أن شقيقه أيضًا يعامل معاملة سيئة، وممنوع من الزيارات, مشيرًا إلى أنه تم اعتقاله لإسكات صوته عن فضح الجرائم التي تحدث في حق أبيهم ورغبته في تدويل القضية.
وفيما يخص تعرضه والأسرة لمضايقات في الحياة، أكد أنه لا يوجد مضايقات من الشارع المصري، بينما المضايقات تأتي عند تجديد الأوراق الرسمية، مشيرًا إلى أن بياناتهم مشفرة كما يقال لهم.
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