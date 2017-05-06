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التموين: وفرة بالزيت والسكر وطرح 38 ألف طن لحوم ودواجن خلال رمضان
عيد الاضحى - اضحية - لحوم

التموين: وفرة بالزيت والسكر وطرح 38 ألف طن لحوم ودواجن خلال رمضان

2017-05-06 22:19:07
محيط ووكالات

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه سيتم تقديم كشف حساب شهري عن المصروف من السلع التموينية طوال الشهر، مشيرا إلى أنه تم توفير الزيت والسكر بنسبة 100% الشهر الماضي.

وأضاف رمضان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «ten» أنه لا يوجد أي عجز في أي سلعة في الفترة الحالية.

مشيرا إلى أنه إذا حدث عجز في أي سلعة مع نهاية الشهر، سيتم الإعلان عنها، إلا أن المؤشرات تؤكد عدم حدوث أي عجز في السلع الأساسية.

وأوضح متحدث وزارة التموين، أن الحكومة درست الفجوات بين إنتاج السلع والاستهلاك، وتقوم بتوفير الفارق عن طريق الاستيراد، مشيرا إلى أنه سيتم طرح 15 ألف طن لحوم ما بين حي ومجمد، و23 ألف طن دواجن، خلال شهر رمضان.

وأشار ممدوح رمضان، إلى أنه سيتم إقامة معارض أهلا رمضان ، مؤكدا أنه لم تحدث أي اختناقات سلعية في الفترة الحالية أو خلال شهر رمضان.

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