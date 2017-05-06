أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أن تعلم الحوار هو تحدٍ كبير جدا، مشددا على ضرورة تعلم لغة الحوار المتبادل.

جاء ذلك في تعليق البابا فرنسيس، خلال لقاء مع طلاب، اليوم السبت، على ما سمعه عن مناظرة تلفزيونية أخيرة بين مرشحين للرئاسة، وذلك في إشارة إلى الحملة الانتخابية في فرنسا بين المرشحين الوسطي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، استعدادا للدورة الثانية والحاسمة من الانتخابات.

وانتقد البابا فرنسيس، طبقا لقناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة، بشدة أسلوب المناظرة، موضحا أنه لا يشاهد عادة التلفزيون، ولكن تناهت إليه أحاديث عن هذا الحوار الذي يسبق الانتخابات، وذلك في إشارة مباشرة إلى فرنسا التي شهدت الأربعاء مناظرة تلفزيونية حامية.

وقال بابا الفاتيكان “لا أقول ذلك بوصفي بابا بل بوصفي شخصا سمع ما حصل خلال مناظرة تلفزيونية تسبق الانتخابات.. أين كان الحوار؟ كانا يتراشقان بالحجارة ويسارع الواحد إلى مقاطعة الآخر حتى بعبارات قاسية إلى حد ما.. يجب الاستماع بهدوء واحترام الآخر، ثم نخوض حديثا هادئا من دون إهانات”.