تُوج فريق باوك سالونيكا الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى الدولى عمرو وردة بكأس اليونان للمرة الخامسة فى تاريخه، والأولى منذ 14 عامًا، وذلك بعد فوزه على آيك أثينا، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة النهائية للبطولة.

وحرمت الإصابة النجم المصري عمرو وردة من المشاركة في المباراة، بعدما ساهم في تأهل فريقه للنهائي.



وتقدم باوك عن طريق دييجو بيسيسوار فى الدقيقة 24، قبل أن يتعادل آيك أثينا عن طريق لازاروس كريستودولوبولوس فى الدقيقة 26، إلا أن باوك نجح فى خطف هدف التتويج بالبطولة فى الدقيقة 81 عن طريق بيدرو هينريك.

ويعتبر هذا اللقب هو الخامس لباوك في تاريخه، ليضمن التأهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.