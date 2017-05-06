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وكيل "التعليم" يعلق على واقعة "قصة شعر طالب أسيوط"..وهذا ما قاله!!
قصة شعر

وكيل "التعليم" يعلق على واقعة "قصة شعر طالب أسيوط"..وهذا ما قاله!!

2017-05-06 22:03:33
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علق صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على واقعة “قصة شعر طالب أسيوط” بقوله “الصورة تتحدث عن نفسها”، مؤكدا أن قصة شعر الطالب مازن غير مقبولة وتخالف لائحة الانضباط المدرسي، خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات والجميع يحترم وملتزم باللوائح.

وأكد “فتحي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” أن لائحة الانضباط المدرسي شملت المظهر والزي المدرسي للطالب، موضحا أنه كان يجب فصل الطالب مازن لعدم التزامه باللائحة ولكن تقبلوا الأمر بسبب الامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن مديرة المدرسة تكلمت مع والدة الطالب بعدم التزام ابنها وللأسف لم تسمع لها، لافتا إلى أن الطالب لم يتعد عليه بالضرب كما روج ولي أمر الطالب، ولكن والدة الطالب هددت مديرة المدرسة، وتفاجأوا بوجود ضابط اقتحم المدرسة ورفض تسجيل اسمه في دفتر الزيارات المدرسية بصفة رسمية.

وشدد على أن الطالب مازن يؤدي امتحاناته الآن دون اي مشاكل او عوائق، خاصة أنهم حريصون على مستقبل ومصلحة الطالب.

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