بالفيديو..الشيخ عبدالله رشدي يقصف جبهة أحمد عبده ماهر2017-05-06 22:49:35
حسم الشيخ عبدالله رشدي الطرح الذي تقدم المحامي بالنقض أحمد عبده ماهر فيما يخص آية تعدد الزوجات في القرآن الكريم بعدما أكد أنه جاء بتفسير جديد على حد قوله.
وقال المحامي خلال حلوله ضيفاً على برنامج ” هتكلم” على فضائية “القاهرة والناس”، الآية تتحدث عن الزواج من أمهات اليتامي فقط، ولا يجوز الزواج من أية نساء أخريات سواء كانت أرملة أو مطلقة أو فتاة بكر، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والاستنكار من قبل الضيوف الحضور كونه يخالف سياق الآية، وكان أبرز العلماء الذين استنكروا هذا الطرح هو الشيخ عبدالله رشدي إمام مسجد السيدة نفسية عندما قال خلال مداخلة هاتفية”: الحديث في كلام الله ليس اعتباطاً مفتوح لكل من يرغب فالعملية ليست “سويقة” لأنه دين، والله عز وجل وضع ضوابط لمن يريد أن يتحدث عن الكتاب والسنة، فيجب أن يكون متقن للغة العربية وقواعدها، والدليل قول الله عز وجل في كتابه “بلسان عربي مبين”.
وأضاف” هل يجوز أن نفسر القرآن بغير ما تقبله اللغة العربية، ما أثار غضبي أني وجدت قبل مداخلتي من يتحدث من الضيوف الكرام عن “انكحوا ما طاب” “ما طاب” تعني انكحوا ما حل لكم من النساء، ووجود الاسم الموصول “ما” يفيد الشمول وليس الاقتصار على فئة معينة من الإناث، ثم فوجئت بأن الضيف يرد بكل عفوية شديدة ويقول أن كلمة “ما طاب لكم” تعني “استوى”.. وهنا أقول أن هذا الكلام يطلق على فرخة في انتظار التسوية أو بلحة تنتظر النضج على النخلة.. عيب.. عندما نأتي كلام ربنا لابد أن نقول “ستوب” لأنه لا يجوز اللعب أو العبث فيه.
وتابع” من يريد أن يضيف ويقص ويلصق، فالدنيا مفتوحة، لكن القرآن الكريم خط أحمر، وقد تعمد الله عز وجل وضع كلمة “ما” في الآية وهي اسم موصول يدل على الشمول والعموم فالله عز وجل لم يذكر أو يحدد في الآية أم اليتيم أو أولادي الشخصيين او ماشابه، فالآية تتحدث عن التعدد والزواج من جميع النساء والقيد الوحيد هو عدم العدالة بين النساء فقط.
في المقابل، استشاط المحامي عبده ماهر غضباً وأخذ في الانفعال، وقال موجهاً حديثه للشيخ عبدالله ” لا يجوز أن تقول “سويقة”.. افهم في اللغة العربية أولاً.
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