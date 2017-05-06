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لميس الحديدي تحرج متحدث "الوزراء" : "واضح إنك مشوفتش"
لميس الحديدي

لميس الحديدي تحرج متحدث "الوزراء" : "واضح إنك مشوفتش"

2017-05-06 22:27:41
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أحرجت الإعلامية لميس الحديدي السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، وذلك بعد إنكاره لـ”الخناقة” التي نشبت بين 5 وزراء داخل البرلمان.

وقالت لميس ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، خلال توجيهها سؤالا للمتحدث عن كيفية حدوث “خناقة” بين وزراء وهم من المفترض أن يكونوا صوتا واحدا ممثلا للحكومة خلال تواجدهم بالبرلمان.

ونفى “سلطان”، ووصفه بأنه نقاش عادي حول قانون الاستثمار، وهو ما دفع الإعلامية للصراخ في وجه السفير:«لا يا فندم حصل كان فيه خناقه بين الوزراء الخمسة، متقولش ده كان نقاش، واضح إن السفير لم ير الواقعة أو يعلم بها».

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