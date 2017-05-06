 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 11:31 مساءً
روابط سريعة
أرملة رجل الأعمال المقتول بقطر: "الجثة متبهدلة ومكنش معاها تقرير طب شرعي"
رجل الاعمال المقتول فى قطر

أرملة رجل الأعمال المقتول بقطر: "الجثة متبهدلة ومكنش معاها تقرير طب شرعي"

2017-05-06 22:08:17
متابعات

علقت سلوى أبو زيد، أرملة رجل الأعمال المقتول فى قطر، على استقبال جثمان زوجها من مطار القاهرة اليوم السبت، وقالت: “الجثة كانت متبهدلة على الآخر، وعاوزة أسأل الخارجية إيه اللى جرى؟ فى نزيف دموى نتيجة السقوط من الأعلى وإحنا مش فاهمين أى حاجة!”.

وأضافت سلوى أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” مع الإعلامى خيرى رمضان، على فضائية النهار one، أن جثمان زوجها لم يرافقه تقرير طب شرعى نهائيا، وهذا الأمر يثير تساؤلات حول وفاته، متسائلة: “هل تم تشريحه هناك؟ وليه البهدلة اللى هو فيها؟ وليه الكدمات اللى فى الجثة؟”.

وأوضحت أرملة رجل الأعمال القتيل، أن زوجها كان محبا للحياة لذلك وفاته غامضة للغاية، مضيفة: “ممكن يكون اترمى من فوق، لأن مينفعش يقع فجأة كدة”، مشيرة إلى أن لديها شكوكا حول وجود شبهة جنائية فى القضية، لكن هى ليس على استعداد لإخراج الجثة مرة أخرى لتشريحها فى مصر.

واستقبلت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم، السبت، جثمان رجل أعمال مصرى قادما من قطر، وتم إنهاء إجراءات وصوله بمعرفة إدارة الحجر الصحى بالمطار، قبل أن يؤكد الدكتور مدحت قنديل، مدير الحجر الصحة بالمطار، أن الجثمان لرجل أعمال مصرى يدعى “هشام على رضوان حسن” وصل القاهرة على متن طائرة الخطوط المصرية رقم 905 والقادمة من الدوحة، وجاء فى التقرير الطبى المصاحب للجثمان، أن الوفاة نتيجة لنزيف دموى من إصابات متعددة نتيجة السقوط من علو.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3