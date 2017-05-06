أرملة رجل الأعمال المقتول بقطر: "الجثة متبهدلة ومكنش معاها تقرير طب شرعي"2017-05-06 22:08:17
علقت سلوى أبو زيد، أرملة رجل الأعمال المقتول فى قطر، على استقبال جثمان زوجها من مطار القاهرة اليوم السبت، وقالت: “الجثة كانت متبهدلة على الآخر، وعاوزة أسأل الخارجية إيه اللى جرى؟ فى نزيف دموى نتيجة السقوط من الأعلى وإحنا مش فاهمين أى حاجة!”.
وأضافت سلوى أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” مع الإعلامى خيرى رمضان، على فضائية النهار one، أن جثمان زوجها لم يرافقه تقرير طب شرعى نهائيا، وهذا الأمر يثير تساؤلات حول وفاته، متسائلة: “هل تم تشريحه هناك؟ وليه البهدلة اللى هو فيها؟ وليه الكدمات اللى فى الجثة؟”.
وأوضحت أرملة رجل الأعمال القتيل، أن زوجها كان محبا للحياة لذلك وفاته غامضة للغاية، مضيفة: “ممكن يكون اترمى من فوق، لأن مينفعش يقع فجأة كدة”، مشيرة إلى أن لديها شكوكا حول وجود شبهة جنائية فى القضية، لكن هى ليس على استعداد لإخراج الجثة مرة أخرى لتشريحها فى مصر.
واستقبلت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم، السبت، جثمان رجل أعمال مصرى قادما من قطر، وتم إنهاء إجراءات وصوله بمعرفة إدارة الحجر الصحى بالمطار، قبل أن يؤكد الدكتور مدحت قنديل، مدير الحجر الصحة بالمطار، أن الجثمان لرجل أعمال مصرى يدعى “هشام على رضوان حسن” وصل القاهرة على متن طائرة الخطوط المصرية رقم 905 والقادمة من الدوحة، وجاء فى التقرير الطبى المصاحب للجثمان، أن الوفاة نتيجة لنزيف دموى من إصابات متعددة نتيجة السقوط من علو.
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