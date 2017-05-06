قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيكون هناك تقرير رسمي، بكمية صرف الدعم للمواطنين، من السلع الاستهلاكية والغذائية بشكل شهري.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج “رأي عام” الذي يبث على شاشة “ten” مساء اليوم السبت، أنه لا يوجد عجز لأي سلعة بالأسواق، موضحًا أن الحكومة سدت جميع الفجوات، لتوفير كافة اللحوم والسلع خلال شهر رمضان المقبل.

وتابع “رمضان” أن الحكومة قامت بتوفير كافة السلع، ولن يحدث أى اختناقات أو أزمات بشأن السلع أو زيادة الأسعار خلال وبعد شهر رمضان المقبل.