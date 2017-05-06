ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “التلجراف” البريطانية اليوم السبت، أن المرشح الرئاسي المستقل إيمانويل ماكرون يتقدم على منافسته عن اليمين المتطرف مارين لوبان وفقا لآخر استطلاع للرأي.

وحصد ماكرون على نسبة 62% من أصوات الناخبين، في حين حصدت منافسته لوبان علي نسبة 38% من أصوات الناخبين، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية الفرنسية والتي من المقرر أن يتم انعقادها يوم غد الأحد.

في حين، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “إكسبريس” البريطانية اليوم السبت، أن المرشحة عن حزب اليمين المتطرف لوبان، قد حذرت من أن بلادها سـ”تنفجر غضبا” عقب انتخابات الغد، خاصة بعد أن تقدم منافسها “إيمانويل ماكرون” في استطلاعات الرأي. وقالت: “كلامي لم يكن سوى انعكاسا للغضب الذي سينفجر في هذا البلد”.

وفسر المراقبون أن تهديدها المقصود به ماكرون، حيث توقع المراقبون معارضتها لرئاسته وخططه الإصلاحية في حال خسارتها الانتخابات.