أعرب حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق سعادته بحفل تكريمه الذي يقام في احدى الفنادق بالزمالك.

وقال حسن حمدى:” اتمنى أن اكون حافظت على مبادئ وقيم النادى الأهلى، تعلمت الكثير من صالح سليم، ومن يحبه يعرف تمام هذا الكلام، فهو مثل أعلى لتطبيق قيم ومبادئ القلعة الحمراء.

واختتم أتوجه بالشكر لكل من ساهم في هذا الحفل الذي يظهر عليه كم من الحب والوفاء، كما أحب أن أشكر زوجتي التي ساعدتني كثيرا خلال مسيرتى كلاعب إلى أن وصلت لمنصب رئيس النادى، بجانب رعاية اولادى الذين كانو سبب البهجة بالنسبة ليا بمجرد النظرة اليهم هم واحفادي.

ويشرف علي حفل تكريم حسن حمدي عدد كبير من رموز القلعة الحمراء بينهم صفوان ثابت وطارق قنديل ومحمد جمال الجارحي وتيسير الهواري