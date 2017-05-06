 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 11:19 مساءً
روابط سريعة
زيارة الأمير ترك للزمالك.. ممر شرفي ومباراة تنس طاولة وعضوية هدية
تنس طاولة - الامير ترك - مرتضى منصور

زيارة الأمير ترك للزمالك.. ممر شرفي ومباراة تنس طاولة وعضوية هدية

2017-05-06 22:02:02
محيط - أحمد عبد الخالق

أقام مسئولو النادي ممرا شرفيا داخل القلعة البيضاء من أجل استقبال الامير ترك بن خالد ال سعود رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ووصل الأمير ترك لمقر القلعة البيضاء بصحبة الأمير، السفير السعودي بمصر أحمد القطان.

وكان في استقبال الأمير ترك وقطان المستشار مرتضي منصور رئيس النادي وحازم ياسين أمين الصندوق وهاني زادة عضو مجلس الإدارة.

و مرتضى منصور منح العضوية الشرفية للأمير ترك الذي بدوره قام قام بجولة تفقدية بصحبة المستشار لمنشآت الزمالك.

وخاض الثنائي مباراة فى لعبة تنس الطاولة خلال الزيارة اليوم لمقر النادي .

الرئيسية » الألعاب الأخرى » أخبار الألعاب الأخرى » مرتضى منصور: سعيد بزيارة الأشقاء العرب.. وهدفنا توطيد العلاقات

وأكد رئيس النادي سعادته البالغة باستقبال الأمير ترك بن خالد آل سعود رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم واستقبال السفير أحمد القطان سفير السعودية بمصر لمقر نادي الزمالك وتلبية الدعوة التى وجهها لهما.

وأضاف منصور  أنه حريص دائما علي توطيد العلاقات بين الأشقاء العرب.

وأكمل حديثه: “نأمل أن تعيد الرياضة العلاقات الجيدة التي افسدتها السياسة بين مصر والسعودية”.

الامير ترك - مرتضى منصور - هاني زادة

الامير ترك - مرتضى منصور

الامير ترك - مرتضى منصور

الامير ترك - مرتضى منصور

الامير ترك - مرتضى منصور

الزمالك

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3