قالت نيفين القباح معاون وزيرة التضامن الاجتماعي: إن عدد الأسر التي يخدمها برنامج تكافل وكرامة يبلغ مليونا و700 ألف أسرة بما يشمل 8 ملايين فرد، لافتة إلى أن هناك 14 مليون فرد مسجلين بقاعدة بيانات الوزارة تمهيدًا للتغطية الاجتماعية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة” أن برنامج تكافل وكرامة يخدم الفئات الأكثر فقرا في عدد من المجالات موضحة أنه يوجد 12 ألف باحث ميداني للبحث عن الأكثر احتياجا، وأن ما تم إنفاقه في برنامج تكافل وكرامة بلغ 7 مليارات جنيه حتى الآن.