ننشر كواليس لقاء "طفل السرطان" بالفنانة شيرين2017-05-06 21:44:22
كشف الطفل شريف ياسر، مريض السرطان، كواليس لقائه بالفنانة شيرين عبدالوهاب، معربًا عن سعادته البالغة لتلبيتها دعوته، وقال: “توقعت الزيارة واتفقنا أن نكون على اتصال دائم”.
وعرض برنامج “90 دقيقة” الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية “المحور”، دويتو غنائى يجمع بين الفنانة شيرين والطفل شريف ياسر مريض السرطان “كدة ياقلبى”، وذلك بعد تلبية الفنانة لدعوة الطفل شريف وزيارته بمستشفى السرطان بصحبة ابنتيها.
وقال “شريف” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”: “فرحان جدًا بزيارة شيرين لى وقعدنا نغنى كتير مع بعض”.
ووجه الطفل شريف الشكر للفنانة شيرين، وبرنامج “90 دقيقة” ومستشفى 57357.
من جانبها أبدت الفنانة إعجابها بموهبة شريف، ونصحته خلال اللقاء بحفظ القرآن الكريم وترتيله بصوته.
ويأتى هذا بعد أيام من لقاء الطفل شريف، مريض السرطان صاحب الموهبة الغنائية، ببرنامج “90 دقيقة”، وأعرب أنه يتمنى لقاء الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا عشقه الشديد لها.
-
تبدين أكبر من عمركِ الحقيقي.. لماذا؟
أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية بأن بعض الأطعمة تتسبب في ظهور أعراض التقدم في العمر أو على الأقل تجعل المرء يبدو كذلك. وهذه الأطعمة هي: السكر: تناول كميات كبيرة من ...Sat, 06 May 2017 12:46:16 GMT
-
"الداخلية" تعلن مقتل مسئولي نقل المتفجرات بحركة "حسم" الإرهابية في الغربية
أعلنت وزارة الداخلية مقتل إرهابيين مسئولين عن نقل المواد المتفجرة لجماعة “حسم الإرهابية”، ومتورطين فى حادث استهداف قوات الأمن بطنطا، عقب تبادل إطلاق الرصاص مع ...Sat, 06 May 2017 12:16:44 GMT
-
«التموين»: الأسعار لن ترتفع.. واعتماد نموذجين لـ«شنط رمضان»
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة “التموين” ، أن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح السلع الأساسية بالأسواق بشكل يفوق الطلب ...Fri, 05 May 2017 09:28:05 GMT
-
وزير الأوقاف: العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني ، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير ...Fri, 05 May 2017 10:16:17 GMT
-
اتحاد الكرة يتفق مع وزير الرياضة على عودة الجماهير
أرسل اتحاد الكرة، وتحديدا لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، تصورا إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، يتضمن الملاعب المقترحة لاستضافة مباريات الدورى الجديد، ...Sat, 06 May 2017 12:32:55 GMT
-
برلماني: الخطان الأول والثاني بـ«مترو الأنفاق» متهالكان
وصف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار رفع أسعار تذاكر “مترو الأنفاق” بانه “جريء جدا” على الرغم من معارضته للقرار. وأوضح طعيمة من ...Fri, 05 May 2017 08:47:39 GMT
-
نائب بالسويس: 370 ألف حالة "عقر" للمواطنين من الكلاب الضالة
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مفاده أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب ...Fri, 05 May 2017 08:30:59 GMT
-
اليوم.. الرجاء يلتقى بلدية المحلة فى معركة التأهل لـ"الممتاز"
يستضيف الرجاء عصر اليوم الجمعة بلدية المحلة فى مباراتهم الفاصلة فى ختام منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى الذى ستحدد الصاعد إلى دورى الأضواء والشهرة. ...Fri, 05 May 2017 08:58:28 GMT
-
احتراق 4 آلاف بالة قش في حريق بإحدى قرى البحيرة
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بكميات كبيرة من بالات القش بقرية الجلاء بدائرة مركز كوم حمادة، ونتج عن الحريق احتراق 4000 بالة دون حدوث إصابات بشرية ...Sat, 06 May 2017 09:56:11 GMT