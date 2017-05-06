كشف الطفل شريف ياسر، مريض السرطان، كواليس لقائه بالفنانة شيرين عبدالوهاب، معربًا عن سعادته البالغة لتلبيتها دعوته، وقال: “توقعت الزيارة واتفقنا أن نكون على اتصال دائم”.

وعرض برنامج “90 دقيقة” الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية “المحور”، دويتو غنائى يجمع بين الفنانة شيرين والطفل شريف ياسر مريض السرطان “كدة ياقلبى”، وذلك بعد تلبية الفنانة لدعوة الطفل شريف وزيارته بمستشفى السرطان بصحبة ابنتيها.

وقال “شريف” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”: “فرحان جدًا بزيارة شيرين لى وقعدنا نغنى كتير مع بعض”.

ووجه الطفل شريف الشكر للفنانة شيرين، وبرنامج “90 دقيقة” ومستشفى 57357.

من جانبها أبدت الفنانة إعجابها بموهبة شريف، ونصحته خلال اللقاء بحفظ القرآن الكريم وترتيله بصوته.

ويأتى هذا بعد أيام من لقاء الطفل شريف، مريض السرطان صاحب الموهبة الغنائية، ببرنامج “90 دقيقة”، وأعرب أنه يتمنى لقاء الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا عشقه الشديد لها.