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26 قتيلا في حادث تصادم حافلتين في نيجيريا
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26 قتيلا في حادث تصادم حافلتين في نيجيريا

2017-05-06 21:49:59
أ ش أ

ذكرت السلطات النيجيرية بمقتل 26 شخصًا على الأقل إثر وقوع حادث تصادم بين حافلتين واشتعال النار فيهما على طريق مزدحم غربي البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم شرطة ولاية أويو النيجيرية قوله إن 11 شخصًا أصيبوا جراء التصادم، مضيفًا أن الحافلتين كانتا تحاولان أن تسبقا سيارات أخرى على طريق لاجوس - إبادان السريع ، لينتهي الأمر باصطدام الحافلتين.

وتنتشر حوادث الطرق في نيجيريا ، حيث قتل أكثر من خمسة آلاف شخص في حوادث تصادم العام الماضي ، بحسب الإحصاءات الوطنية.

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