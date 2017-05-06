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حسن مصطفي: تمنيت تكريم "حمدى" في الأهلى
حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ‎

حسن مصطفي: تمنيت تكريم "حمدى" في الأهلى

2017-05-06 21:41:34
محيط - أحمد عبد الخالق

أعرب حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن تمنيه إقامة حفل تكريم حسن حمدي، رئيس القلعة الحمراء السابق داخل فريق النادي الأهلي بالجزيرة.

وقال حسن مصطفى خلال حفل تكريم حسن حمدي والذي يقام في أحد فنادق الزمالك: “كنت أتمنى أن التكريم يكون في بيتنا النادي الأهلي، يجب أن لا ننظر للنتائج على حساب أشياء أخرى.. فالميزة الأساسية للأهلي هي المبادئ”.

ويشرف علي حفل تكريم حسن حمدي عدد كبير من رموز القلعة الحمراء بينهم صفوان ثابت وطارق قنديل ومحمد جمال الجارحي وتيسير الهواري

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