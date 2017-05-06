توفي اليوم متسلق جبال نيبالي (85 عاما)، وذلك أثناء محاولته تسجيل لقب أكبر مستلق للجبال في العالم.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن مين بهادور شيركان كان يستعد لتسلق قمة جبل إيفرست، أعلى جبال العالم ارتفاعا، لانتزاع اللقب الذي سجله منافسه الياباني يويشيرو ميورا (80 عاما) في عام 2013، حيث عثر عليه متوفيا، إثر تعرضه - وفقا لتقارير أولية - لأزمة قلبية داخل مخيم نصب أسفل سفح الجبل.

وكان المتسلق النيبالي صرح لوكالة الأنباء الألمانية في شهر مارس الماضي، بأنه يسعى لتسلق قمة إيفرست لتسجيل رقم قياسي يمكن أن يكون مصدر إلهام لغيره ممن تراودهم أحلام عظيمة، فضلا عن أن نجاحه في تسلق مثل هذا الجبل العملاق سيكون مصدرا للشعور بالفخر بين كبار السن من أمثاله.

يأتي حادث وفاة المتسلق النبيالي - الذي عمل جنديا في الجيش البريطاني - بعد أسبوع واحد من وفاة متسلق سويسري الجنسية يبلغ من العمر 40 عاما قبيل تسلق هذا الجبل شاهق الارتفاع.