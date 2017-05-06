أعرب محمود الخطيب أسطورة كرة القدم المصرية عن سعادته بتواجده في حفل حسن حمدي رئيس النادى الأهلى السابق.

وأضاف أري نجوم كبيرة وأجيال سابقة لي أيضا وهذا يوحي بقيمة حسن حمدى وحب الجميع للكيان

وتابع: من بدايته كلاعب كان أفضل ليبرو في مصر يتوقع لكرة قبل ان تلعب بكل هدوء وكان له حنكة زحسن توقع .. وأيضا كان كذلك في عمله كادارى.

واشار: في 2014 كان الأهلى ينافس علي اكثر ناد تتوسجا في العالم وله فضل كبير في ذلك ففي عهده حقق الأهلى الكثير من مختلف البطولات التى يشارك فيها.

واختتم : انا شخصيا تعلمت منه الكثير واحب اشكره كثيرا على ذلك فهو قيمة أعتز بها طول حياتي.