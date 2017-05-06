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بالفيديو والصور.. حفل تكريم حسن حمدى يعرض فيلم تسجيلي عن مسيرته مع الأهلى
حسن حمدي وزير الدفاع الاهلاوي

بالفيديو والصور.. حفل تكريم حسن حمدى يعرض فيلم تسجيلي عن مسيرته مع الأهلى

2017-05-06 21:34:04
محيط - أحمد عبد الخالق

بدء احتفال حسن حمدى رئيس النادى السابق وتكريمه لما حققه من تاريخ للقلعة الحمراء، بفيلم تسجيلي لانجازاته كلاعب وادارى ورئيس.

وكان محبي وأصدقاء حسن حمدي قد وجه الدعوة لمجلس إداراة النادي الأهلي الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر لحضور حفل تكريم حسن حمدي رئيس النادي السابق لحصوله علي وسام الإستحقاق الذهبي كأفضل رئيس نادي من الاتحاد الافريقى  «كاف»، وذلك يوم السبت المقبل بأحد فنادق حي الزمالك الشهير

ويشرف علي حفل تكريم حسن حمدي عدد كبير من رموز القلعة الحمراء بينهم صفوان ثابت وطارق قنديل ومحمد جمال الجارحي وتيسير الهواري

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

حفل تكريم حسن حمدي

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