وقعت محافظة كفر الشيخ بروتوكول تعاون مع مشروع “وظيفتك جنب بيتك” لإقامة 4 مصانع لإنتاج الملابس وتوزيعها.

وقال محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر - في تصريح اليوم السبت: “إن المشروع سينفذ خلال المرحلة الأولى 4 مصانع الملابس بالاتفاق مع عدد من المستثمرين لشراء المنتج لمدة 3 سنوات ، حيث ستقوم المحافظة بتوفير الأرض ، وهي عبارة عن عنبر كبير لإقامة المصنع وتسليمه إلى 4 شباب لإدارته ، والتعاقد مع الشباب للعمل في هذه المصانع بعد التدريب على التفصيل والخياطة”.

ووقع البرتوكول اللواء السيد نصر ورئيس المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية الدكتورة عبلة عبد اللطيف، وعضو مجلس النواب المخرج خالد يوسف ، وأحمد طنطاوي عضو البرلمان عن كفر الشيخ.