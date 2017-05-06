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محمد أبوهاشم: أنا الأحق برئاسة جامعة الأزهر
الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر

محمد أبوهاشم: أنا الأحق برئاسة جامعة الأزهر

2017-05-06 21:35:56
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قال الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر: إن تعيين محمد المحرصاوي كرئيس للجامعة خلفا لأحمد حسنى المعزول من منصبه غير قانوني.

وأوضح أبوهاشم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج “رأى عام” الذي يبث على شاشة “ten” مساء اليوم السبت، أن وصف إسلام بحيري بالمرتد، وراء إقالة رئيس جامعة الأزهر من منصبه.

وأضاف “أننى الأحق بمنصب رئيس جامعة الأزهر لحين تعيين رئيس من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه قرر الاعتصام، ثم الإضراب داخل الجامعة حتى يتم تنفيذ القانون”.

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