الكهرباء: تركيب العدادات الكودية للمخالفين لضمان حق الدولة ولا تعنى التصالح2017-05-06 21:12:40
ال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة بدأت فعليًا في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتركيب العدادات مسبوقة الدفع “الكودية” للمبانى المخالفة مؤكدًا أن هناك حوالى مليون و600 الف طلب تركيب للعدادات وتم تنفيذ 600 ألف منها حتى الآن وفى انتظار باقى المقايسات ليتم تركيب الباقي على الفور.
و نقلا عن “صدى البلد” أَضاف حمزة: أن تركيب العدادات الكودية لا يعنى التصالح مع المخالفين أو تقنين وضعهم بل هى نوع من البحث عن حق الدولة وحق المواطن فى كمية الاستهلاك والتقليل من مشاكل “الممارسات” بسبب الشكاوى الكثيرة منها.
وأوضح حمزة أن الهدف من تركيب العدادات الكودية هو معرفة المواطن استهلاكه الحقيقي من الكهرباء والدولة تاخذ حقها ويتم تركيب هذا العداد حتى يتم تقنين أوضاع المخالف ويتم تحويله من كودى الى عداد “عادي” أو يحدث ازالة للعقار بالكامل وبالتالي ينتهى التعاقد.
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