أعلنت إذاعة الفاتيكان أن البابا فرنسيس عين، اليوم السبت، عين المطران فرنسيسكو مونتيسيلّو باديلا، سفيرا بابويا في قطر.

ويشغل المطران فرنسيسكو مونتيسيلّو باديلا منصب رئيس أساقفة نيبيو الفخري والسفير البابوي الحالي في الكويت والبحرين واليمن والإمارات العربية المتحدة والقاصد الرسولي في شبه الجزيرة العربية.