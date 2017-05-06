 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 10:00 مساءً
روابط سريعة
محافظ المنيا يتفقد عددا من شوارع المدينة ويوجه برفع الإشغالات
محافظ المنيا اللواء عصام البديوي

محافظ المنيا يتفقد عددا من شوارع المدينة ويوجه برفع الإشغالات

2017-05-06 21:14:00
متابعات

تفقد محافظ المنيا عصام البديوي مساء اليوم السبت عددا من شوارع المدينة ، حيث بدأت الجولة بسوق الحبشي وتضمنت ميدان عمر أفندي وشارع الحسيني انتهاءً بميدان بالاس ، رافقه إسماعيل الفحام مساعد المحافظ لقطاع جنوب ، والدكتور عثمان شعلان رئيس مدينة المنيا، ومدير شرطة المرافق.

ووجه المحافظ خلال جولته بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق أمام المحلات العامة والمحلات التجارية الكبرى وعلى جانبي الطريق والتي تعيق حركة سير السيارات والمواطنين ، وتعديات الباعة الجائلين على الشارع.

واستمع إلى مطالب الأهالي وشكواهم والتي تتمثل في تكثيف أعمال النظافة وتعديات الباعة الجائلين على الشوارع وتبليط بعض الشوارع الجانبية وعدد من المشاكل التي تمس مصلحة المواطن.

وأمر المحافظ بسحب رخصة سيارة أجرة لمخالفتها قواعد المرور ، ما أدي لتعطيل الحركة المرورية ، مطالبا إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الشارع والتصدي للمخالفين وتحقيق سيولة مرورية وتأمين حركة السيارات.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3