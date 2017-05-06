محافظ المنيا يتفقد عددا من شوارع المدينة ويوجه برفع الإشغالات

تفقد محافظ المنيا عصام البديوي مساء اليوم السبت عددا من شوارع المدينة ، حيث بدأت الجولة بسوق الحبشي وتضمنت ميدان عمر أفندي وشارع الحسيني انتهاءً بميدان بالاس ، رافقه إسماعيل الفحام مساعد المحافظ لقطاع جنوب ، والدكتور عثمان شعلان رئيس مدينة المنيا، ومدير شرطة المرافق.

ووجه المحافظ خلال جولته بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق أمام المحلات العامة والمحلات التجارية الكبرى وعلى جانبي الطريق والتي تعيق حركة سير السيارات والمواطنين ، وتعديات الباعة الجائلين على الشارع.

واستمع إلى مطالب الأهالي وشكواهم والتي تتمثل في تكثيف أعمال النظافة وتعديات الباعة الجائلين على الشوارع وتبليط بعض الشوارع الجانبية وعدد من المشاكل التي تمس مصلحة المواطن.

وأمر المحافظ بسحب رخصة سيارة أجرة لمخالفتها قواعد المرور ، ما أدي لتعطيل الحركة المرورية ، مطالبا إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الشارع والتصدي للمخالفين وتحقيق سيولة مرورية وتأمين حركة السيارات.